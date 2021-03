Concertos Santa Casa Portugal Ao Vivo têm novas datas

Everything Is New anunciou novas datas para Abril e Maio. Os Black Mamba são a novidade no cartaz.

Os concertos da iniciativa Santa Casa Portugal Ao Vivo, que estavam previstos realizarem-se entre Outubro e Dezembro passados, em Lisboa e no Porto, têm novas datas, anunciou esta terça-feira a Everything Is New, promotora dos eventos. Os Black Mamba, vencedores do Festival da Canção, são a novidade no cartaz com dois concertos.

Aurea actua no Campo Pequeno a 22 de Abril; um dia depois, no Porto, Rui Veloso sobe ao palco do Pavilhão Rosa Mota; Camané e Mário Laginha sobem juntos às salas do Campo Pequeno e do Super Bock Arena; The Gift apresentam-se ao público em Lisboa a 7 de Maio; os Xutos e Pontapés tocam no Porto a 14 de Maio e David Carreira actua nas duas cidades, a 14 de Maio no Campo Pequeno e um dia depois no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Os Black Mamba são a novidade e actuam a 8 de Maio em Lisboa e a 28 de Maio na Invicta. Os espectáculos de Mishlawi foram cancelados devido a motivos profissionais, refere ainda a nota enviada.

Os bilhetes adquiridos anteriormente mantêm-se válidos para as novas datas, não sendo necessário proceder à sua troca.

