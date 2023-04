Concurso de fotografia quer dar a conhecer os bairros municipais de Lisboa

Começa já este mês o concurso que quer desafiar lisboetas (e não só) a captar as rotinas, as pessoas e as histórias de alguns bairros municipais da cidade. Os trabalhos podem ser entregues até 12 de Maio.

Alinhada com as comemorações dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento, a Gebalis, responsável pela gestão social e económica de bairros municipais da cidade, apresenta o seu primeiro concurso de fotografia.

Intitulado “Foco no Bairro”, o concurso está aberto a todos aqueles que gostam de fotografar, profissionalmente ou de forma amadora. “O que vejo no bairro”, “Como veem o bairro” e a “Vida no bairro” são as categorias em que decorre o concurso. Os participantes podem submeter candidaturas já a partir de dia 17 de Abril e até 12 de Maio.

O objectivo é divulgar as vivências, as pessoas, o dia-a-dia e as histórias de quem faz parte de bairros como o Alto da Faia, Calhau, Charquinho, Furnas, Horta Nova, Murtas, Paço do Lumiar, Pedralvas, Quinta dos Barros, Rainha Dona Leonor, Rego e Telheiras.

A iniciativa procura promover a sensibilidade de observação das dinâmicas e das características singulares destes bairros geridos pelo Gabinete de Intervenção Local da Horta Nova. “Assume-se [o concurso] como uma forma de abrir os bairros municipais aos olhares de toda a população de Lisboa, podendo a fotografia constituir um veículo de consciencialização da população no geral e motivador da mudança social das comunidades que compõem a malha humana e dão vida a estes bairros”, referiu Fernando Angleu, Presidente do Conselho de Administração da Gebalis, em comunicado.

Os trabalhos vão ser avaliados por um júri composto por um fotógrafo profissional, a equipa do Gabinete de Intervenção Local da Horta Nova e um elemento do Departamento de Marca e Comunicação da Gebalis.

Para 24 de Junho está marcada uma exposição fotográfica de todos os participantes, no Avenidas, o primeiro espaço do programa Um Teatro em cada Bairro, no Rego. Ainda neste dia, vão ser selecionadas e premiadas as três melhores fotografias em cada uma das categorias. Os prémios vão dos 25€ aos 100€, atribuídos em cartões Sonae Sierra.

Texto editado por Mauro Gonçalves

+ Oito obras de Álvaro Siza candidatas à Lista do Património Mundial da UNESCO

+ Jardins com Arte: Palácio de Queluz é cenário de aulas de pintura