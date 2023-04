Oito obras de Álvaro Siza candidatas à Lista do Património Mundial da UNESCO

A candidatura de oito obras do arquitecto Álvaro Siza a Património Mundial da UNESCO foi submetida na passada quinta-feira, 6, segundo o director da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, João Pedro Xavier. Este é mais um passo do processo. A candidatura intitulada “Obras de Arquitetura de Álvaro Siza em Portugal” faz parte da lista indicativa do Património Mundial de Portugal desde 2016, uma lista de 18 projectos, agora reduzida para oito.

Os oito projectos da actual candidatura são o edifício da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, a Piscina das Marés, a Casa de Chá da Boa Nova, o Museu de Serralves, o Bairro da Bouça, a Igreja do Marco de Canavezes e a Casa Alves Costa em Caminha, na região Norte, e o Pavilhão de Portugal, em Lisboa.

João Pedro Xavier explicou à Lusa que a selecção dos oito projetos se justifica com o “facto de a maior parte deles já ser património” e pela “variedade tipológica ou funcional dos edifícios propostos”, mas que “a candidatura está preparada para as chamadas extensões futuras”, para que mais tarde possam vir a ser incluídas outras obras significativas, que já estão na lista indicativa, como é o caso do Bairro da Malagueira, em Évora, “mas também abrir para obras no estrangeiro”.

