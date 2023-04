Convento dos Capuchos volta a ter visitas nocturnas para recriar a vida dos frades

“O Convento dos Capuchos Vivo", iniciativa da Parques de Sintra que recria ambientes de outros tempos, está de volta ao monumento nos dias 14 e 15 de Abril. As visitas nocturnas, acompanhadas por um guia, vão retratar o dia-a-dia dos frades que ali habitaram ao longo de quase 300 anos.

Durante as visitas, a decorrer entre as 18.00 e as 21.00, os visitantes “são convidados a descobrir os espaços do convento e as suas vivências de uma forma original”, com a ajuda de figurantes que vão recriar cenas do quotidiano dos habitantes no convento, como o momento de oração e o trabalho, lê-se no comunicado enviado às redações.

Nestes dias, os visitantes terão ainda a oportunidade de ver a mais recente novidade do convento – duas esculturas do século XVIII, em terracota, que representam frades, e que foram dali retiradas na década de 80 do século passado. Agora, foram repostas pela Parques de Sintra, após trabalhos de conservação e restauro que revelaram que a figura maior representa São Francisco de Assis. No fim do percurso, há um convívio acompanhado de um chá.

Estas visitas integram a programação especial do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de Abril.

Convento dos Capuchos (Sintra). 14-15 Abril. 18.00-21.00. Bilhetes: 24€ (10€ para jovens entre os 6 e os 17 anos). www.parquesdesintra.pt

