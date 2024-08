Concurso internacional para tornar cidades mais sustentáveis tem finalista português

O Healthy Cities Challenge desafiou organizações sem fins lucrativos e instituições académicas a desenvolver ideias inovadoras que contribuam para criar cidades mais saudáveis, mais verdes e mais sustentáveis. Entre 90 propostas de 34 países, dez destacaram-se – e uma delas é portuguesa. Promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa, o “Lisbon: City of Public Health 2025” prevê a transformação do campus através da criação de um espaço seguro e acessível na natureza, onde se possam realizar diversas iniciativas de promoção da saúde física e mental.

O concurso internacional é uma iniciativa da dinamarquesa Novo Nordisk, uma empresa líder global em saúde, e do C40 Cities, um grupo de grandes cidades mundiais empenhadas em debater e combater a emergência climática. “Existem diversas associações em Portugal que trabalham diariamente para promover a igualdade de acesso a oportunidades de vida saudável no espaço urbano. Esse é precisamente o objectivo deste desafio e é um orgulho constatar, pelo terceiro ano consecutivo, que o dinamismo e a competitividade destes projectos merece o reconhecimento internacional”, afirma Paula Barriga, directora-geral da Novo Nordisk em Portugal, citada em comunicado.

De acordo com a equipa de investigação do projecto português seleccionado, Lisboa enfrenta actualmente grandes desafios em termos de saúde pública, incluindo no que diz respeito à prevenção e gestão de doenças crónicas, como a obesidade e a diabetes, e é urgente “reduzir as desigualdades sociais em saúde e modernizar as infra-estruturas dos serviços de saúde”. Neste caso, a ideia é promover uma biblioteca aberta e colaborativa ao ar livre e um circuito de lazer para prática de exercício e uma mobilidade mais sustentável. Estão ainda previstas actividades de plantio, debates, passeios de bicicleta e roteiros pedestres, por exemplo.

“A Escola Nacional de Saúde Pública tem gerado muita evidência na área da promoção da saúde e da prevenção da doença, sendo uma referência em múltiplos projectos e cursos nesta área. Acreditamos que o papel da academia deve ser, cada vez mais, de abertura à sociedade e de envolvimento e transformação das e com as comunidades”, esclarece a directora da escola, Sónia Dias, que integra a equipa do projecto, juntamente com Ana Gama, Susana Viegas, Isabel Andrade e a coordenadora Carolina Santos. “Queremos liderar pelo exemplo e transformar os jardins do nosso campus num lugar aberto a todos, de verdadeira promoção e implementação de políticas de saúde inovadoras e positivas.”

Agora, resta saber se o projecto também será considerado para o top 3 das melhores ideias, que vão ser anunciadas em Outubro e premiadas com uma bolsa de 100 mil dólares, cerca de 92 mil euros, a ser atribuída pela Novo Nordisk.

