Concurso NEW.B Talent está de volta a Benfica em formato digital

Tem algum talento secreto e está com vontade de o revelar ao mundo? Se canta, dança, faz stand-up comedy ou acrobacias, o concurso NEW.B Talent é para si.

O concurso NEW.B Talent está prestes a regressar para uma segunda edição, agora online, no novo canal Bairro de Benfica ON. As inscrições estão abertas até 15 de Fevereiro e há prémios até 750€.

Para participar, basta ter mais de 16 anos, gravar dois vídeos a mostrar o seu talento ou talentos, com um máximo de quatro minutos cada, e enviar com o nome e data de nascimento para a Junta de Freguesia de Benfica (juventude@jf-benfica.pt). Será importante seguir também a página de Instagram do concurso, onde os vídeos vão ser partilhados.

Após a inscrição, o júri fará a escolha dos participantes e a sua divisão pelos dias específicos de cada programa. No dia em que um dos vídeos vai a concurso, haverá uma apreciação de um dos jurados e, posteriormente, é aberta uma votação nas redes sociais, para que o público também possa participar. Este processo repete-se até à final.

As datas em que se realiza o concurso e o regulamento completo ainda não foram divulgados. Mas um dos jurados confirmados é o coreógrafo Cifrão, que inaugurou uma academia de street arts em Benfica, o Arcade Dance Center, em Outubro do ano passado.

Haverá três vencedores, com prémios no valor de 750€, 250€ e 150€, do primeiro ao terceiro lugar respectivamente, em vale ou formação em áreas performativas à sua escolha, da dança à música.

