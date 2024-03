Concurso para o melhor jovem chef do mundo passará por Lisboa

Fase regional que decidirá quem será o chef a representar a Península Ibérica no concurso mundial San Pellegrino Young Chef Academy acontecerá em Lisboa no final do ano. É a primeira vez que acontece em Portugal.

Depois da vitória de Nelson Freitas no último ano, o concurso que aponta os holofotes a jovens chefs vai passar também por Lisboa. O local e a data ainda não foram divulgados, mas é certo que a fase regional do concurso San Pellegrino Young Chef Academy acontece na capital. A Time Out sabe que a organização local ficará a cargo das Edições do Gosto, de Paulo Amado, também responsável pelo Congresso de Cozinha, e que se espera o envolvimento de chefs de topo de Portugal e Espanha, de José Avillez a Quique Dacosta.

Foi em Outubro de 2023 que Nelson Freitas, quando ainda estava no Fifty Seconds, ao lado de Filipe Carvalho, se tornou no primeiro português a vencer o título de melhor jovem chef do mundo – e por jovem entendem as regras abaixo de 30 anos. A grande final do concurso promovido pela San Pellegrino e que junta habitualmente cozinheiros de alguns dos melhores restaurantes do mundo aconteceu em Milão. Nelson Freitas destacou-se entre os 14 a concurso, já depois de ter conquistado a final ibérica, em Barcelona. Isto significava que o chef não estaria em Itália a representar apenas Portugal, mas Espanha também. O prato que o fez brilhar? Salmonete crocante, ouriço-do-mar e alho negro caseiro.

DR O prato que deu a vitória a Nelson Freitas

Dez candidatos em Lisboa

Além da visibilidade conquistada, foi dada a oportunidade a Nelson Freitas (que entretanto saiu do Fifty Seconds para acompanhar Filipe Carvalho no novo JNcQUOI House) de estagiar no Central, restaurante de Virgilio Martínez, em Lima, no Peru, e que foi considerado em 2023 o melhor restaurante do mundo nos 50 Best.

DR

As candidaturas para o San Pellegrino Young Chef Academy já estão abertas e fecham a 19 de Junho. Para entrar, os jovens chefs têm de apresentar a receita de um prato de assinatura que consiga passar uma identidade e uma história. Tal como nas edições anteriores, a primeira fase de selecção será avaliada pela ALMA, a Escola Internacional de Artes Culinárias Italianas. Daqui sairão os candidatos às finais regionais que terão lugar em todo o mundo durante o segundo semestre de 2024. Em Lisboa, competirão dez chefs de Portugal e Espanha.

