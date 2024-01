Miguel Guedes de Sousa prevê abertura de novo JNcQUOI para Maio

Restaurante de peixe e marisco deverá abrir primeiro do que o restaurante de fine dining de Filipe Carvalho. O JNcQUOI House é um hotel de luxo com apenas 17 quartos.

É, seguramente, uma das aberturas mais esperadas do ano e no Instagram Miguel Guedes de Sousa tem vindo a levantar o véu sobre o projecto que promete mexer com a Avenida da Liberdade. Na sua conta pessoal, o fundador e CEO do JNcQUOI revela agora que em Maio o “The Fish Restaurant” estará pronto para receber comensais.

Apesar de ficar sob a sua alçada, este não será ainda o restaurante de fine dining de Filipe Carvalho, o chef que saiu do Fifty Seconds na sequência da decisão do grupo SANA de não renovar contrato com o espanhol Martín Berasategui, que dava nome ao restaurante com uma estrela Michelin.

Em plena Avenida da Liberdade, os dois restaurantes fazem parte de um projecto ambicioso do Amorim Luxury Group, o JNcQUOI House, um boutique hotel com apenas 17 quartos assinado pelo arquitecto belga Vincent Van Duysen, também responsável pelo JNcQUOI Beach Club, na Comporta. “Com um design limpo e puro, que resiste às modas e tendências, em perfeita harmonia com o património histórico e a vizinhança circundante. Uma interpretação e incorporação sem precedentes do nosso conceito transversal de lifestyle: Food meets Fashion meets Hospitality”, lê-se no site do JNcQUOI.

No restaurante com ambição Michelin, Filipe Carvalho terá apenas um balcão com dez lugares. Já no “Fish Restaurant”, a capacidade é maior e a carta terá por base, como o nome indica, peixe e marisco. Há ainda um quiosque, mas pouco ainda se sabe.

