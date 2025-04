Condessa d’Edla regressa ao seu chalet em Sintra para visitas guiadas aos mais novos

A Páscoa está à porta e diz-se por aí que alguém regressa do além. Não, não é Jesus: é Elise Friederike Hensler, mais conhecida por Condessa d’Edla, que volta ao seu famoso chalet em Sintra já este fim-de-semana para contar uma bela história de amor.

Esta viagem no tempo é obra da COOLture Tours, empresa que organiza várias visitas encenadas por monumentos de Lisboa, da Fragata D. Fernando II e Glória, com o marinheiro Sardinha como protagonista, ao piquenique com a marquesa de Alorna no Palácio Fronteira.

Em 1853, a Rainha D. Maria II faleceu e deixou para trás o seu segundo marido, o Rei Consorte D. Fernando II de Saxe-Coburgo e Gotha. Dezasseis anos depois, Fernando casou-se com a suíça Elise Friederike Hensler, que viria a ser conhecida como a Condessa d’Edla. A sua vida a dois, num chalet em Sintra que faz lembrar a casa dos Sete Anões no meio do bosque, foi marcada por vários momentos românticos e felizes em torno da música, da arte e da botânica.

José Marques da Silva/ PSML

Quem quiser saber mais sobre este romance digno de conto de fadas, o melhor é perguntar directamente à Condessa d’Edla (ou à actriz/cantora/guia que a interpreta) durante os passeios que passam não só pela casa de madeira que a própria desenhou, mas também pelos encantadores jardins do Parque da Pena.

Esta experiência de uma hora e meia inclui percursos ao ar livre por belas paisagens e momentos musicais da Soprano Rafaela Albuquerque, que já passou por vários palcos internacionais antes de chegar à Serra de Sintra.

É importante notar que aos sábados, esta actividade faz-se em inglês e só no domingo é que a visita encenada é em português. A Parques de Sintra garante que é uma actividade apropriada para o público geral, escolas, grupos, famílias e crianças. O ponto de encontro é a entrada do Chalet da Condessa d’Edla e esta visita está disponível a partir do dia 19 de Abril até ao último sábado de Maio (31).

Os bilhetes variam entre os 12,50€ e os 14€, sendo que as crianças com idade inferior aos 6 anos têm acesso gratuito.

Chalet da Condessa d’Edla (perto do Palácio Nacional da Pena). 19 Abr-31 Mai. 0€-14€.

