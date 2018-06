Conheça duas obras de arte urbana dedicadas ao Mundial de Futebol

Há obras a pontapé por todo o país, encomendadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a artistas urbanos. Por cá, há dois à mão de semear, um em Lisboa e outro no Seixal.

Sob o mote "Conquista o Sonho", a plataforma de intervenção artística Mistaker Maker foi convocada pela FPF para criar um projecto que aliasse o mundo de futebol à arte urbana nacional.

Depois da Covilhã, Portimão, Beja, Porto, Aveiro e Paredes de Coura, parte da selecção nacional de artistas urbanos consagrados e emergentes chegou à Grande Lisboa. Se andar por aí, levante a cabeça e tome atenção: uma obra instalou-se no Bairro da Liberdade com autoria do Halfstudio. Tamara Alves baixou o pano no Bairro da Jamaica.

©Duarte Cavalinhos

©Duarte Cavalinhos

A iniciativa conta com a colaboração da curadora Lara Seixo Rodrigues, fundadora do famoso projeto Lata 65 | Workshop de Arte Urbana para Idosos, e tem como principal objectivo mostrar que ninguém nasce herói e que com trabalho e dedicação é possível conquistar o sonho nas mais diversas áreas profissionais.

