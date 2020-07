Conventos dos Capuchos reabre em Agosto de cara lavada

A reabertura do Convento dos Capuchos, em Sintra, estava prevista para 1 de Junho, mas acabou por ser adiada para 1 de Agosto. A visita “Do Musgo e da Cortiça – O Restauro do Convento dos Capuchos” assinala a nova data, após a conclusão de diversas intervenções de conservação e restauro. A participação é limitada a dez pessoas e requer inscrição prévia.

A actividade programada (30-60€), que inclui orientação de vários técnicos do parque, integra a iniciativa “Visitas aos Bastidores”, uma nova proposta da Parques de Sintra para este Verão, que visa dar a conhecer diferentes espaços sob sua gestão e a que o público não costuma ter acesso.

Na data de reabertura, estarão já concluídos restauros nos paramentos exteriores, nas coberturas do edifício e nas diversas construções da cerca do convento. Entre as várias intervenções realizadas, destacam-se as da Casa das Hortas, que apresenta novas valências, desde instalações sanitárias a uma área de repouso para os visitantes, que servirá também de sala polivalente para eventos.

Já no Celeiro, agora restaurado, será instalado um núcleo museológico, onde serão expostos alguns dos objectos recolhidos nas várias campanhas arqueológicas que têm vindo a acompanhar as intervenções, bem como algumas peças do acervo do convento, que actualmente se encontram guardadas em reserva.

Para promover uma experiência de visita mais integrada com a natureza, a rede de caminhos e o parque de estacionamento foram também beneficiados e está já a decorrer uma renaturalização da zona de acesso ao monumento, com vista ao melhoramento do enquadramento do património construído e ao enriquecimento do património natural envolvente.

Na fase seguinte do projecto global de recuperação do Convento dos Capuchos, haverá intervenções nos revestimentos interiores do convento e respectivo património integrado e móvel, que vão decorrer de acordo com a política “Aberto para Obras” da Parques de Sintra, uma vez que o impacto na circulação é menor.

Convento dos Capuchos, Colares (Sintra). Seg-Dom 09.00-18.30 (últimada entrada às 18.00). 5,5-22€.

+ Torre da Igreja do Castelo de São Jorge está novamente de portas abertas

Share the story