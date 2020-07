Torre da Igreja do Castelo de São Jorge está novamente de portas abertas

O Castelo de São Jorge voltou a receber visitas em Junho, com novo horário e novas regras, mas a Torre da Igreja permaneceu encerrada até esta segunda-feira – entretanto já está novamente de portas abertas, mas apenas mediante marcação prévia, para grupos organizados e acompanhados por guias intérpretes. O mesmo se aplica à Sé de Lisboa, que reabriu no mesmo dia.

O novo horário de acesso a ambos os espaços é das 10.00 às 18.00, com a última entrada às 17.00, e todos os participantes devem usar máscara e desinfectar as mãos no início e no fim das visitas, com um desifectante de mãos disponível nas entradas, à porta das salas de exposição e nas lojas.

Para mais informações e reservas, basta telefonar (915 750 601/ 916 690 114) ou enviar e-mail (geral@torredaigrejadocastelo.pt).

+ Palácio Nacional de Mafra volta a ter visitas animadas para famílias

Share the story