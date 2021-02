Conversas Confinadas (e online) regressam a Alvalade com escritores, músicos e artistas

Aldina Duarte, Afonso Cruz e Matilde Campilho são alguns dos convidados desta segunda edição. As conversas decorrem todos os dias às 21.30.

A iniciativa começou em Abril de 2020, em plena pandemia, e chega agora para a sua 2.ª edição. As Conversas Confinadas regressam entre esta segunda, dia 15, e dia 20 de Fevereiro e serão novamente moderadas pelo editor, tradutor e jornalista Carlos Vaz Marques.

O projecto está a cargo da Junta de Freguesia de Alvalade que, no ano passado, quis quebrar a monotonia do isolamento dos seus fregueses e deu à luz esta iniciativa com conversas em formato digital entre Carlos Vaz Marques e vários convidados – em 2020 a temática era a leitura, mas o leque abre-se nesta nova edição.

Nesta 2.ª edição, Carlos Vaz Marques vai conversar com escritores, músicos e artistas, todos os dias entre esta segunda-feira e o próximo dia 20, sempre a partir das 21.30, na página de Facebook da Junta de Freguesia de Alvalade, ficando depois disponíveis para consulta.

A fadista Aldina Duarte será a convidada da primeira sessão, e nos dias seguintes o jornalista e editor estará à conversa com o escritor Afonso Cruz, a poetisa Ana Luísa Amaral e Teresa Calçada, a Comissária do Plano Nacional de Leitura. As últimas duas sessões terão como convidados o encenador Jorge Silva Melo, e, por último, a escritora Matilde Campilho.

A Junta de Freguesia de Alvalade tem levado a cabo várias iniciativas para manter a vizinhança entretida e, simultaneamente, ajudar o comércio do bairro. Recentemente lançou uma app que é um directório dos negócios locais de Alvalade e com todas as informações sobre os espaços para poder apoiar os mais pequenos nesta altura crítica da pandemia.

+ Plateform oferece descontos no Dia dos Namorados e doa valor a uma boa causa

+ Leia a edição desta semana: Saídos da Casca