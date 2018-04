Coolares Market está de volta com novidades para o tempo quente

Anda a sonhar com um passeio de fim-de-semana? O Coolares Market é mais um bom motivo para ir até Sintra. A próxima edição acontece já no dia 28 e 29 de Abril e está pronta para receber a estação quente.

Já estávamos com saudades das edições do Coolares Market, que regressa agora para abrir o apetite para a nova estação que vai chegando, com dezenas de bancas cheias de novidades e avanços de temporada. A moda, já se sabe, é o prato forte deste mercado – dos tapetes da Cabaninha da Pipa, as blusas da KHAKI - Clothes & Accessories, os fatos de banho da Oficinarte Store, aos kaftans da Craft Clothes, pode encontrar tudo o que precisa de investir para o calor.

Também há petiscos e animação para entreter os mais pequenos. Vá em família chamar a Primavera neste tesourinho entre a Serra de Sintra e o mar.

Coolares Market. Caza e Quinta de Cima do Pé da Serra. 28 e 29 de Abril 11.00-19.00.

