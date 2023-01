Copo de Mar: um restaurante de peixe sem os acompanhamentos do costume

Numa zona onde não abunda peixe, mas com um mercado não muito longe, o Copo de Mar quer ser um pouso seguro, mas fora da caixa. Os acompanhamentos não são os do costume, tal como as receitas, que têm muitos toques tropicais. Das entradas aos pratos, o peixe e o marisco são o destaque numa casa com uma decoração muito própria.

Em tons de azul, num estilo rústico com toques contemporâneos, é impossível desviar o olhar da aiola, de pernas para o ar, no tecto a meio do restaurante. O pequeno barco de pesca típico de Sesimbra não está ali apenas para efeitos decorativos, mas como prova de que o mar é a principal fonte de inspiração deste restaurante que abriu em Setembro nas Avenidas Novas pelas mãos de Rodrigo Bogoricin Braga e dos seus tios Paulo Braga e Armando Batista, brasileiros com ascendência portuguesa e italiana.

Francisco Romão Pereira Gaspacho com melão e tomatinhos coloridos, crocantes de presunto

“Eu cheguei com a ideia e propus-lhes. Na verdade, foi uma ideia que foi mudando muito ao longo do tempo e toda a vez que eu falava com eles sobre o projecto, eles sempre topavam”, diz, entusiasmado Rodrigo, sem qualquer ligação anterior à restauração. “Essa mistura de gerações foi boa”, continua, contando que este Copo de Mar teve para ser muitas outras coisas antes de se tornar no que é hoje. “Começou como uma dark kitchen, pensámos fazer algo diferente. Depois mudou para um conceito de frango. Até a gente chegar aqui, foi mudando completamente”, recorda.

A resposta seria, na verdade, mais simples. Porque não fazer nada que tio e sobrinhos apreciassem? “Eu gosto de peixe, mas tenho muita dificuldade para comer peixe inteiro, com espinhas. Eu queria um filete de peixe”, explica Armando Batista, responsável pela decoração do restaurante. Depois de decidido o foco no peixe, foi tempo de passar aos acompanhamentos. “Os restaurantes que até fazem o peixe assim, servem habitualmente legumes e batata a acompanhar. A gente quer servir o peixe de outra forma. É um pouco o peixe como se come no Brasil, com acompanhamentos diferentes.”

Francisco Romão Pereira Peixe do dia com farofa de banana e mandioca na nata

Veja-se o caso do peixe do dia grelhado – conforme a disponibilidade no Mercado 31 de Janeiro, pode ser dourada, robalo, corvina ou outra sugestão da peixeira –, que chega à mesa com farofa de banana e mandioca na nata (19,50€). O salmão, por exemplo, é grelhado e acompanha com cuscuz de sêmola, legumes e frutas secas, chutney de manga e gengibre (17€). Já o polvo assado com azeite é servido com riso al salto e coulis de tomate (21,50€) e os camarões com ravioli de abóbora e laranja no molho bisque (20€).

Francisco Romão Pereira Camarões com ravioli de abóbora e laranja no molho bisque

“Os acompanhamentos são super diferentes. Para mim, o Copo de Mar acaba por pegar elementos que a gente gosta muito da restauração e embrulhar de uma forma diferente, fugir do comum. Além disso, temos um menu reduzido para poder garantir produtos frescos de muita qualidade, que mudam com as estações”, aponta ainda Rodrigo.

Francisco Romão Pereira Peito de frango em crosta de ervas, cogumelos e espinafres com molho de vinho tinto

De carne, há apenas um prato. Também ele uma opção pouco usual: peito de frango em crosta de ervas, cogumelos e espinafres com molho de vinho tinto (16€). E mesmo as entradas levam um twist: do tártaro de atum com maçã verde e erva doce, alface friseé, ervas fresas e yuzu (10€), ao gaspacho com melão e tomatinhos coloridos, crocantes de presunto (7,50€).

As sobremesas são o remate perfeito: bonitas e nunca demasiado doces. Ao almoço há um menu mais em conta que, por 16,50€, inclui prato, bebida e café.

Francisco Romão Pereira Tarte de Caramelo Salgado e Tangerina (7,50€)

Av. Barbosa Du Bocage 107A (Avenidas Novas). Seg-Sex 12.00-15.00, 19.00-23.00. Sáb 19.00-23.00

