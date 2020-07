Cordas Soltas: André Santos convoca seis guitarristas para ciclo de conversas

Seis guitarristas portugueses, seis dias, seis conversas de e sobre guitarras. É esta a premissa de Cordas Soltas, a iniciativa que o guitarrista André Santos inicia esta segunda-feira às 18.00 e que se estende até sábado, sempre no mesmo horário.

Emmy Curl (segunda-feira), Peixe (terça), André Matos (quarta), Pedro Jóia (quinta), Mário Delgado (sexta) e Pedro Branco (sábado) são os convidados deste ciclo que, no final, terá uma actuação de cada um dos participantes. Cordas Soltas será transmitido na página de Facebook do músico e fica depois disponível em podcast.

André Santos, o promotor da iniciativa, é um dos irmãos da dupla Mano a Mano e o impulsionador de Mutrama, projecto de revisitação da música tradicional madeirense. Já gravou com Pedro Moutinho, Beatriz Pessoa ou Júlio Resende. Mais recentemente, vimo-lo a fazer versões com Salvador Sobral, voz e guitarra, em vídeos gravados pela cidade de Lisboa (eram eles que estavam a tocar na casa de banho do Coliseu dos Recreios no episódio final de Como É Que o Bicho Mexe?, de Bruno Nogueira). É de André Santos o rajão que se ouve em “Anda Estragar-me os Planos”, single do último álbum do vencedor português da Eurovisão.

