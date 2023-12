Corrente acolhe feira de arte e gastronomia para ajudar a Palestina

Dar é uma das palavras de ordem quando se pensa no Natal e, na Corrente, não é excepção. Esta quinta-feira, 21 de Dezembro, o espaço cultural em Arroios acolhe uma feira de arte e 100% do valor das vendas reverte a favor de duas ONGs que ajudam refugiados palestinianos.

O evento junta artistas e marcas de artes visuais e de moda, além do chef João Magalhães Correia, e “surge de uma vontade de ajudar colectivamente”, de acordo com a organizadora Patrícia Pombo. “Estamos a ver a comunidade internacional a falhar e não temos qualquer poder”, continua. “O que dá para fazer é juntar a comunidade local e tentar que a história se conte de forma diferente.”

O chef do Tricky’s está encarregue da ementa. Os pratos incluem cozido de grão e canja de cogumelos (pensada para todos os vegetarianos que passem por lá). Para sobremesa, há uma tarte de pistáchio e pêra. Para beber, há vinho, que também está disponível para compra.

“O João é uma pessoa super apaixonada pelo que faz e pelas pessoas à sua volta e o Tricky’s também é um bocado o resultado disso”, constata a organizadora do evento. “Pensei no tipo de comida que se ia servir e achei que o João ia gostar de fazer uma comidinha de tacho.”

No espaço cultural de Arroios, entre as 13.00 e as 21.00, há ainda muita animação. A flautista Violeta Azevedo vai tocar, bem como Nëss. Marinho, membro fundador da editora Lay Down Recordings, também se vai apresentar ao vivo, seguindo-se o músico e improvisador Dirar Kalash.

Ao comprar na feira da Corrente, 100% das vendas revertem para as associações Medical Aid for Palestinians, organização inglesa que fornece serviços médicos em Gaza e no Líbano e luta pelos direitos dos palestinianos, e Anera, que ajuda refugiados e comunidades vulneráveis na Palestina, no Líbano e na Jordânia.

Corrente (Arroios). 21 Dez (Qui). 13.00-21.00. Entrada livre

