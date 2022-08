Corridas de São Silvestre, em Lisboa e Amadora, já têm inscrições abertas

Pode começar a dar corda aos sapatos. Perdão, aos ténis. As populares corridas de São Silvestre costumam ser o ponto alto do atletismo durante o mês de Dezembro e acontecem um pouco por todo o país. Mas a mais antiga é a corrida de São Silvestre da Amadora que este ano sai à rua para a 41ª edição, a 31 de Dezembro, dia de São Silvestre. No mesmo dia, acontece a São Silvestre El Corte Inglés, em Lisboa, e duas semanas antes a LIDL São Silvestre de Lisboa, a 18 de Dezembro. E todas têm as inscrições abertas.

A São Silvestre da Amadora, cujo recorde ainda pertence a Carlos Lopes, divide-se entre duas provas principais divididas por vários escalões: a oficial de 10km e a Corrida das Crianças. Mas neste caso, a pequenada só terá de vencer uns módicos 500 metros. Têm partida na Estrada dos Salgados e chegada na Praça São Silvestre, tudo junto à estação de metro Amadora Este.

Já em Lisboa, há duas provas que vão competir pelo protagonismo, embora em dias diferentes. A primeira a sair à rua é a LIDL São Silvestre de Lisboa, organizada pela HMS Sports e desde 2009 patrocinada pelo El Corte Inglés. Um apoio que mudou de mãos o ano passado para a rede de supermercados, uma parceria que permanece este ano. A 15ª edição, que acontece na tarde de 18 de Dezembro, começa com a prova do Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada e só depois correm os adultos, ao longo de 10 km, divididos entre as provas individuais e as de equipas. A Praça dos Restauradores será o ponto de partida e também de chegada.

Mas o El Corte Inglés não abandonou a prova e tornou-se uma entidade organizadora. Também para o último dia do ano, está em marcha a São Silvestre El Corte Inglés, por sua vez patrocinada pelo jornal Record. O programa, além da corrida de 10 km, inclui uma caminhada de 5 km e também uma corrida para crianças, que terão de dar tudo em 500 metros. O ponto de partida e chegada será na Alameda Cardeal Cerejeira, no topo do Parque Eduardo VII.

A origem

São Silvestre é um santo italiano que foi Papa, exercendo funções entre os anos 314 e 335, e o dia 31 de Dezembro é a data que assinala a sua morte. Mas as corridas de São Silvestre têm origem no Brasil. A primeira foi organizada pelo jornalista brasileiro Cásper Líbero, um apaixonado pelo desporto que decidiu organizar uma corrida nocturna na cidade de São Paulo no último dia do ano.

