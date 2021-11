Cosmos Within Us: um espectáculo multimédia para mergulhar nas memórias

Um homem de 60 anos com Alzheimer tenta desesperadamente manter as memórias da sua infância. É esse o ponto de partida do espectáculo multimédia Cosmos Within Us, do artista mexicano Tupac Martir, que chega à Fundação Champalimaud nos dias 3, 4 e 5 de Novembro.

A obra cruza arte, tecnologia e ciência, tirando partido da realidade virtual e desafiando as fronteiras entre a performance, o cinema e a música. Trata-se de uma co-produção entre a produtora italiana aBahn, a Satore Tech e o Satore Studio, um estúdio que trabalha com tecnologias imersivas como a realidade aumentada.

Esta é a artística de Tupac Martir, director criativo da Satore Studio, em Portugal – um ano depois de o artista revelar que tinha intenções de localizar uma parte da investigação e desenvolvimento dos estúdios internacionais em Lisboa.

O espectáculo estreou-se no 76.º Festival de Veneza em 2019 e chega agora a Lisboa através do programa “Bridges to the Unknown – Crossing Art with Science”, o programa cultural da Fundação Champalimaud que pretende estabelecer pontes entre a tecnologia, a ciência e a arte.

Os bilhetes já estão à venda online.

Fundação Champalimaud. Avenida de Brasília (Pedrouços). Qua-Sex 20.30. 16,05€.

