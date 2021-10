Há uma alforreca gigante a circular pelo concelho de Cascais

Chama-se ‘Yelli’ e é a peça central da exposição itinerante “iREC – Recircular”, que alerta para as problemáticas do lixo marinho e das alterações climáticas.

Já separou através do iREC – Inovar a Reciclagem? O projecto piloto foi inaugurado em Cascais, em Janeiro deste ano, com a instalação de dez máquinas para embalagens de bebidas vazias de vidro, plástico e alumínio. Em nove meses, foram recolhidos mais de 600 mil recipientes, que agora deram origem a várias peças de arte, como é o caso da Yelli, uma alforreca gigante com dois metros e meio. Em circulação, faz parte da exposição itinerante “iREC – Recircular”, que vai percorrer o concelho até 12 de Dezembro.

Entre totens informativos e artigos do dia-a-dia produzidos com materiais reciclados, que permitem ilustrar o ciclo dos resíduos e os benefícios da sua reinserção na economia, destaca-se a Yelli, feita de plástico e latas pelos Skeleton Sea, embaixadores desta iniciativa, que promove as boas práticas ambientais e alerta para as problemáticas do lixo marinho e das alterações climáticas.

Uma mala de viagem da Samsonite, sapatos de caminhada da Decathlon e calções de banho Panareha são outros dos artigos que podem ser vistos nesta exposição, por serem produzidos a partir de embalagens de bebidas de plástico recicladas. Para os ver, o melhor é apontar as datas e os locais: até 3 de Novembro, no Mercado da Vila de Cascais; de 4 a 9 de Novembro, na E.Leclerc de São Domingos de Rana; de 10 a 28 de Novembro, no CascaiShopping; e de 29 de Novembro a 12 de Dezembro, na Decathlon Cascais.

