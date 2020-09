Cowork em Benfica dá palco aos artistas para expor e vender os seus trabalhos

Esta será apenas a primeira iniciativa do género. O cowork pretende acolher mais artistas de diferentes áreas de criação.

Em alturas de maior aperto, várias associações e instituições se têm chegado à frente para dar voz a quem não a consegue ter. O cowork Forja decidiu ceder parte do seu espaço a uma exposição de artistas independentes para que possam expor e vender os seus trabalhos. Arranca a 26 de Setembro.

Fica em Benfica este cowork que é também um estúdio criativo e que, por saber que há artistas a passar por um período conturbado, decidiu abrir-lhes as portas e adaptar-se também a esta nova realidade. “Como tal, e tendo em conta a nossa vocação e posicionamento no mercado da comunicação e criatividade, decidimos disponibilizar o nosso espaço gratuitamente e sem comissões, para os artistas poderem expor e vender os seus trabalhos”, referem em comunicado.

Até 4 de Outubro, a FORJA Cowork + Studio acolhe então uma série de artistas – sobretudo ligados à ilustração nesta que é uma primeira edição da iniciativa – que vai poder expor e vender o seu trabalho ao longo destes dias sem ter de pagar por isso.

Na lista estão já 15 artistas confirmados, são eles: Ana Durão, Ana Hoo, Andreia Estrela, António Constantino, Athenais Didierjean, Bina Tangerina, Cláudia Salgueiro, Jessica Santos, Leonor Graça Moura, Lince Rebelo, Marcos Martos, Mónica Milheiro, Rita Santa Marta, Soraia Morgado e Teresa Guedes. “Temos planeado num futuro próximo repetir iniciativas idênticas, cada uma focada na sua área: pintura, fotografia, animação e vídeo”, acrescentam.

A exposição colectiva pode ser visitada entre as 11.00 e as 20.00, obedecendo a todas as normas de segurança e higiene em vigor relativamente aos espaços fechados.

Rua das Pedralvas, 5A (Benfica). 26 de Setembro a 4 de Outubro 11.00-20.00. Entrada livre.

