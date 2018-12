CPPP: um centro para pais e bebés e uma cafetaria saudável ainda maiores

É um segredo muito mal guardado entre grávidas e pais: o Centro Pré e Pós Parto (CPPP) abandonou o bairro de Entrecampos há cerca de dois meses para abrir num espaço maior no Lumiar, bem perto do Jardim da Quinta das Conchas. Lá dentro, esconde-se a cafetaria Sem Espiga com uma montra saudável e gulosa.

Quando foi fundado em 2007, o CPPP era apenas uma sala alugada, com 15 metros quadrados, num escritório de advogados. Joana Meireles, mãe de segunda viagem, visitou o centro pela primeira vez em 2014, já numa casa reabilitada em Entrecampos. Mas para se dirigir à clínica, também do centro, tinha de sair do edifício e percorrer uns 300 metros. Actualmente, o centro e a clínica encontram-se integrados no n.º 12 da Rua José da Costa Pedreira, no Lumiar – uma das grandes vantagens desta mudança de morada.

Duarte Drago

Agora, todos os serviços funcionam no mesmo edifício, mais espaçoso e funcional. No pré-parto, para além do curso para os pais e das aulas de preparação para grávidas, os casais também podem frequentar os vários workshops mensais, que abordam tanto questões relacionadas com o babywearing como a alimentação, a parentalidade consciente ou até os sinais de alarme no recém-nascido.

No pós-parto, o foco está na recuperação das mães, mas não se esquece a nova vida em casa com o bebé. Se o exercício ocupa três dias por semana, nos outros dias as actividades incluídas na mensalidade passam por yoga para bebés, workshops de massagens ou ensinamentos sobre alimentação saudável. Todos os meses, o CPPP tem mais de três dezenas de actividades programadas. Mas a oferta não se fica por aqui: há ainda consultas de pediatria, psicologia, fisioterapia ou até de sono infantil.

“A ginástica ajuda a minimizar desconfortos, mas também é essencial para o fortalecimento da musculatura perineal", explica-nos Tatiana Dominguez, especialista em prescrição de treino para grávidas e pós-parto e responsável pelo nascimento do CPPP. "Agora também temos aulas de meditação às quintas-feiras, com a Ana Camarinha", psicóloga, terapeuta familiar e de casal e professora de mindfulness.

Duarte Drago

Para facilitar o trabalho às mães, existe serviço de babysitting com uma ama e uma enfermeira em todas as sessões de pós-parto. "A Mena é como uma avó", conta Joana Meireles. "A princípio foi estranho, porque deixamos o nosso bebé com uma pessoa que não conhecemos. Mas agora é uma cara familiar e saber que também há uma enfermeira a acompanhar tranquiliza as mães", que podem libertar energia com o exercício físico, além de trocar experiências e conselhos.

"Nós vivemos de relações e deste ambiente familiar que tínhamos quando éramos um espaço com quinze metros quadrados e que continuamos a ter porque é parte da nossa essência", garante Miguel Basto, sócio-fundador do CPPP. "Mais do que a virem, convidamos as pessoas a estarem."

Um lugar Sem Espiga

E para isso muito ajuda o Sem Espiga, o espaço de refeições saudáveis que ganhou uma nova vida neste novo CPPP. O açúcar, o trigo e as gorduras hidrogenadas, como a manteiga, não constam da ementa. E, como o nome sugere, também não há lugar para o stress: é um espaço para descontrair e comer bem, sem se preocupar com os excessos.

Embora a oferta não seja indicada para celíacos, é saudável e recomenda-se, sobretudo a grávidas, “porque também têm de cuidar do bebé”, relembra Sara Dominguez, uma das responsáveis pelo estabelecimento. “Tentamos marcar a diferença não só por não termos glúten mas por usarmos as chamadas farinhas nobres, como a de amêndoa.”

Duarte Drago

O pão dos hambúrgueres, novidade servida aos almoços, é de amêndoa. Mas são os doces a fazer as delícias da época de Natal, como o bolo rainha, feito com farinhas de trigo sarraceno e de coco. Também há broas de batata doce, rabanadas e bombons ferrero. "Têm sido um sucesso e só levam avelã, cacau em pó e óleo de coco."

Duarte Drago

As encomendas são muitas, tal como quando o negócio começou e era apenas Alexandra Silva, engenheira química e uma das fundadoras, a cozinhar para os amigos.

Actualmente, têm uma parceria com a Glovo e também servem pratos do dia, lanches e pequenos-almoços.

Duarte Drago

Apesar de estarem dentro do centro, a entrada é de passagem livre a todos os que quiserem conhecer “produtos um pouco diferentes", como o pão de leite vegetal ou o bolo de maçã e tapioca. "Também temos um bolo de aniversário para bebés de um ano e já há pais que vêm buscar bolos para a festa de Natal das escolas, porque têm de levar um doce sem açúcar."

