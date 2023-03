Criador de um dos piores filmes de sempre, Tommy Wiseau apresenta o trailer do novo filme

O produtor, realizador, argumentista e actor de The Room (2003) divulgou no YouTube o trailer de um novo filme, Big Shark. Esta é a segunda longa-metragem de Tommy Wiseau, mas em vez de um triângulo amoroso meio estranho, temos um tubarão gigante à solta por Nova Orleães a ser combatido por três bombeiros chamados George (Greg Sestero), Patrick (Wiseau) e Tim (Isaiah LaBorde).

Tommy Wiseau é uma figura sinistra e misteriosa. Em 2003, o seu filme The Room, onde também interpreta o personagem principal Johnny, estreou em algumas salas de Los Angeles e foi arrasado pela crítica. No entanto, ao longo dos anos tornou-se um filme de culto e, um pouco por todo o mundo, muitos cinéfilos organizam sessões de exibição do filme, onde são distribuídas algumas regras de visualização, como aconteceu em várias Sessões de Culto no Espaço Nimas, organizadas por Filipe Melo. Sessões em que o público é desafiado a dizer algumas frases em coro, insultar o protagonista sempre que ele aparece nu ou atirar colheres em direcção ao ecrã.

O crescente, e inacreditável, sucesso de The Room resultou numa adaptação da sua história para cinema, com o filme Um Desastre de Artista, baseado no livro homónimo de Greg Sestero, o protagonista de The Room (como Mark), que em 2013 publicou a história da sua experiência durante o tempo que trabalhou com Wiseau. Um filme realizado por James Franco, que também veste a pele de Wiseau, enquanto Sestero é interpretado por Dave Franco. O argumento conseguiu uma nomeação aos Óscares.

Tommy Wiseau tem capitalizado o sucesso de The Room e tem inclusive uma loja online com merchandising, entre roupa com frases do filme como "You're tearing me apart Lisa!" e "Oh, hi Mark" e os mais diversos acessórios e objectos. Quanto a Big Shark, ainda não foi divulgada a data de estreia.

+ ‘Rabo de Peixe’, a segunda série portuguesa da Netflix, estreia em Maio

+ Drama, crime e saúde mental. Vai ser assim a estreia de Bruno Gascon em televisão