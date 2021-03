Criadores de ‘The Wire’ vão produzir série sobre corrupção policial em Baltimore

‘We Own The City’, baseada no livro do jornalista Justin Fenton, é a nova produção da HBO. O crime e a corrupção policial em Baltimore voltam a estar sob foco.

David Simon e George Pelecanos, produtores de The Wire, estão a trabalhar num novo projecto para a HBO. Os responsáveis pela aclamada série, emitida entre 2002 e 2008, estão a desenvolver uma nova minissérie baseada no livro We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption, do jornalista de investigação Justin Fenton.

A nova produção, à semelhança da série vencedora de dois Emmys sobre o submundo do crime em Baltimore, passa-se na mesma cidade e é escrita pela equipa que deu vida à série protagonizada por Dominic West, Lance Reddic ou Idris Elba. Apesar de o cenário ser o mesmo, Pelecanos assegurou ao Deadline que o projecto não se trata de um spin-off e que retratará as actividades suspeitas de uma unidade especial da polícia criada para dar resposta aos tumultos sociais vividos em 2015, ano marcado pelos protestos contra a morte do afro-americano de 25 anos, Freddie Gray, sob custódia da polícia local.

À altura, a maior cidade no estado de Maryland, com cerca de 600 mil habitantes, registava o maior número de homicídios em duas décadas: 342 num só ano. O departamento de polícia, numa tentativa de dar resposta à situação e sujeito à pressão do Governo local e de uma investigação federal, nomeou o sargento Wayne Jenkins para liderar uma equipa especial para controlar a violência com armas de fogo e o tráfico de droga nas ruas.

Juntamente com outros elementos da chamada Gun Trace Task Force, Jenkins foi o responsável por inúmeros roubos, desvios de apreensões de droga e plantação de provas falsas para confundir as investigações internas da polícia. O esquema vigorou durante anos sem ser detectado, resultando em várias condenações indevidas, na morte de um civil, bem como no assassinato suspeito de um agente prestes a testemunhar contra a actuação dessa unidade especial em tribunal.

Simon é um dos co-criadores da aclamada minissérie da HBO nomeada para um Emmy, The Plot Against America, baseada no romance homónimo do escritor americano Philip Roth. Mais recentemente, Simon e Pelecanos trabalharam juntos em The Deuce, outra produção da HBO passada nos anos 1970 e 80, que retrata a indústria pornográfica nos Estados Unidos, protagonizada por James Franco.

+ As melhores séries para ver na HBO

+ Séries para ver em Março