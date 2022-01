CSI Lisboa? Neste jogo o objectivo é investigar falsos crimes na cidade

Acha que viu episódios suficientes de CSI para ser capaz de resolver um crime? Dia 12 de Fevereiro pode pôr à prova as habilidades enquanto investigador num jogo que o vai obrigar a olhar para a cidade de Lisboa com uma nova perspectiva.

A empresa britânica CluedUpp Games é a responsável pela aventura que acontece integralmente através de uma aplicação. Em Lisboa – a equipa faz aventuras semelhantes em outras cidades no mundo – o objectivo será resolver um crime de homicídio. Para tal terá de resolver uma série de enigmas, decifrar pistas e puxar pelos dotes de entrevistador, já que vai ter de lidar com testemunhas oculares e potenciais suspeitos.

A participação é por equipas, constituídas por um mínimo de dois e um máximo de seis elementos (crianças até 16 anos e animais de estimação são bem-vindos sem qualquer custo adicional), e o bilhete é fixo: custa 62€. Depois de fazer a compra no site recebe as indicações para o dia.

Adaptada a tempos pandémicos, toda a aventura é ao ar livre e as únicas pessoas com quem estará em contacto são os colegas de equipa. Todas as interações acontecem através do telemóvel e da aplicação.

Uma vez que várias equipas estão a jogar ao mesmo tempo, todas terão pontos de partida diferentes para evitar congestionamentos e contactos indesejados. A hora de partida é facultativa: pode começar a qualquer momento entre as 09.00 e as 14.00 (o jogo termina às 17.00). Basta abrir a aplicação e dar inicio à aventura. A experiência dura, em média, duas a três horas, e conte andar entre três a cinco quilómetros para resolver o mistério.

No final, há vários prémios para os participantes: equipa mais rápida, equipa mais bem-vestida (inspirada em CSI), melhor fotografia de equipa, melhor nome de equipa, melhor jovem detective (para participantes com menos de 16 anos) e ainda melhor fotografia de animal (quando aplicável). Para todas as categorias o prémio é um voucher para outro evento da CluedUpp.

Por enquanto, o jogo está apenas disponível em língua inglesa.

CluedUpp Games. Sáb. 12 de Fevereiro. 62€ (para uma equipa de com um máximo de 6 pessoas)

