Cuca Monga: o Natal do Musicbox celebra-se a 25 de Dezembro

Natal também é sinónimo de regresso a casa e é mais ou menos isso que vai acontecer com a festa Cuca Monga, que está de volta ao Musicbox, no Cais do Sodré, no dia 25 de Dezembro. No ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia, o evento não se realizou.

Quase tão tradicional quanto a ceia de Natal, a festa celebra o nascimento de dois salvadores: o que acabaria por dar origem ao cristianismo e Salvador Seabra, também conhecido como Bife. A noite do dia de Natal volta a revelar-se uma das favoritas para sair à noite em Lisboa — no Musicbox, o programa de festas arranca às 23.00 e estende-se até às 6.00. Os bilhetes já estão à venda no site por 12€.

A noite conta com o concerto dos B1SHPØ a as escolhas musicais dos DJs da Cuca Monga, uma editora fundada em 2014. O traje oficial inclui cotas de malha — sim, como as que eram usadas na Idade Média —, o espectáculo envolve guitarras, sintetizadores, congas e instrumentos de sopro. A dança está garantida. Seguem os DJ sets de Joe Sweatz e de Luís Ogando (dos Zarco e Reis da República), de Madalena Tamen e Miguel Barreira (Reis da República e Ganso) e de Joaquim Quadros.

O acesso ao Musicbox requer a apresentação de certificado de recuperação ou teste negativo à Covid-19. É possível aceder a um posto de testagem gratuito na Rua Nova do Carvalho que está a funcionar de quinta a sábado, das 21.00 às 3.00, com acesso prioritário para quem tem bilhetes para eventos no Musicbox.

Musicbox Lisboa, Rua Nova do Carvalho, 24. Sáb (25 de Dezembro) 23.00-06.00. Entrada: 12€.

+ As coisas mais natalícias para fazer em Lisboa

+ Os melhores mercados de Natal em Lisboa