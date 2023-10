Cucu, o festival de artes para a primeira infância chega em Outubro

A iniciativa da companhia Lua Cheia vai voltar à Casa do Coreto a 15 de Outubro, com conversas, espectáculos e oficinas para os mais pequeninos.

A companhia Lua Cheia acredita que a infância “é o momento chave para suscitar os primeiros abraços ao mundo dos crescidos”. E é exactamente essa a proposta do Cucu – Festival de Artes Para a Primeira Infância, que reúne na Casa do Coreto, em Carnide, diferentes propostas de sensibilização às artes. A programação, que arranca a 15 de Outubro e se prolonga até dia 30, inclui desde uma exposição até espectáculos, oficinas de movimento e conversas.

No dia de arranque do festival, a 15 de Outubro, inaugura-se também, às 15.00, a exposição “Upa, Upa!”, a partir dos livros que marcam o primeiro ano de vida da Upa Editora. Entre os trabalhos patentes na mostra até dia 30, vão estar ilustrações de Cátia Vidinhas, Emília Nor, Cinara Saiónára, Sérgio Condeço, Vitor Hugo Matos, Catarina Bico e Mariana Soares.

Ainda na sexta-feira, dia 15, há um espectáculo interactivo marcado para as 16.30. Baseado num livro editado pela Upa, Upa, upa, está na hora! convida os mais novos a viajar por lengalengas, histórias, cores e sons, tudo para encontrarmos a metade da maçã perdida.

Já no sábado seguinte, 21 de Outubro, há mais teatro, logo pelas 11.00, com Ovo, uma produção da Som de Algodão, que propõe uma outra viagem, onde a rima e o ritmo despertam os participantes, num jogo que pede a interacção de todos. Mais tarde, pelas 16.30, há – como se lê em nota sobre a iniciativa – “histórias de gente e de bichos, músicas e poemas que se prolongam no anoitecer lento”.

No dia seguinte, 22 de Outubro, há oficina de movimento e exploração sensorial para famílias com crianças dos 6 aos 24 meses, às 11.00, e com crianças dos três aos seis anos, às 16.30.

Na terça-feira, 24, o dia é maioritariamente pensado para escolas, mas há uma oficina de movimento e dança para as famílias às 17.30. Segue-se, no fim-de-semana de 28 e 29 de Outubro, o espectáculo Para quem servem as mãos e FadóSol, respectivamente. Ambos têm sessões marcadas para as 11.00 e as 16.30.

Os bilhetes custam entre 7€ (criança) e 9€ (adulto), mas é possível comprar bilhete para um adulto e uma criança a 14€. A reserva é obrigatória através de e-mail (bilheteira@luacheia.pt) ou telefone (93 801 8777/ 96 604 6448).

Casa do Coreto (Carnide). 15-30 Out, vários horários. 7€-14€

