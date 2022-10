De 4 de Novembro a 15 de Dezembro, o ciclo Impérios, na Culturgest, vai pôr o público a pensar sobre "o conceito de império", bem como "as suas implicações históricas do passado como forma de compreender o contexto actual do mundo".

Durante cinco dias, várias conferências vão reflectir sobre vários impérios. A primeira sessão, dia 4, às 16.00, é subordinada ao tema "Descentrar o Império, Reparar o Futuro", e conta com oradores como Luiz Felipe de Alencastro, historiador e coordenador do Centro de Estudos do Atlântico Sul. "No ano em que se assinalam os 200 anos da independência do Brasil, esta mesa-redonda procura densificar a perspetiva histórica a partir de um olhar de longa duração sobre a formação do maior país da América Latina", revela a nota sobre a palestra, que antecede uma outra às 18.30 que reunirá nomes como Cristina Roldão, da Escola Superior de Educação de Setúbal, para uma reflexão sobre reparações históricas. "A história do império é inevitavelmente a história das reparações. O labor das reparações começou no momento de expropriação e nunca realmente terminou. Não se trata apenas de acautelar os direitos dos descendentes de espoliados e escravizados, trata-se também de interromper a renovação dessa violência inicial e assegurar o direito a um mundo plural e diverso", anuncia-se sobre a mesa que lançará o debate sobre temas como a memorialização da escravatura, a restituição de objectos ou o desmantelamento de estátuas racistas.

Até Dezembro, outras áreas serão analisadas na perspectiva da palavra império, da música (a 23 de Novembro, na sessão "Ecos do Império – Representações Musicais da Rússia") ao cinema (a 15 de Novembro, na sessão "Suave e Irresistível? O Imperialismo de Hollywood") ou até ao espaço (em "Impérios no Espaço", a última sessão, a 15 de Dezembro).

Todas as sessões acontecem no Pequeno Auditório da Culturgest e são de entrada livre mediante levantamento de bilhete 30 minutos antes do início da sessão. A última conferência, de dia 15 de Dezembro, acontece apenas online.

Culturgest. 4 Nov-12 Dez. Vários horários. Entrada livre.

