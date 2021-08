Curae recebe noite dedicada a plantas e cerveja artesanal

A Curae, em Alcântara, vai receber o primeiro evento que combina plantas com cerveja artesanal. O Plants & Beers by Night acontece já esta quinta-feira, dia 26 de Agosto.

Depois de abrir a loja física em Junho desde ano, a Curae organiza agora um evento que une as plantas à cerveja artesanal. Chama-se Plants & Beers by Night e acontece esta quinta-feira, dia 26 de Agosto, em parceria com a Musa. Depois das 19.00, na compra de uma planta (a partir dos 3,5€), tem direito a uma cerveja Musa de oferta. Na compra de duas plantas, recebe quatro cervejas. O próximo evento troca a cerveja por cocktails e já está marcado para dia 8 de Setembro.



“Desde o início que quisemos associar o cuidar a experiências e promover um espírito de comunidade”, explica Sofia Antunes, fundadora da Curae. “Até agora tínhamos um conceito mais querido e quisemos apostar numa experiência divertida”, continua. O resultado é uma noite de convívio com amigos, plantas e cerveja artesanal à mistura. A música fica a cargo da própria Curae.

Durante a noite, haverá cinco cervejas Musa para provar: Red Zeppelin, Eye of the Lager, Frank APA, Psycho Pilsner e Saison O'Connor. Cada uma delas estará à venda por 2,5€. Mas já sabe, se aproveitar para compor a selva urbana lá de casa ou quiser dar uma chance ao mundo da clorofila, pode fazer uma degustação de cervejas artesanais sem abrir a carteira.

O Plants & Beers by Night surge, ao mesmo tempo, como um agradecimento aos clientes pelo sucesso dos últimos meses e como uma despedida, já que a loja de plantas do número 10 da Travessa da Tapada, em Alcântara, fecha para férias a 11 de Setembro e só reabre em meados de Outubro. Antes disso está já marcado um Plants & Cocktails by Night, dia 8 de Setembro, no restaurante Eat, Pray, Love, no Cais do Sodré, onde a Curae é responsável pela curadoria das plantas.

Regressando ao primeiro evento, este está previsto arrancar às 19.00 mas a loja abre portas às 10.00, de acordo com o horário normal de funcionamento. Além do espaço interior, haverá ainda uma esplanada – e os animais também são bem-vindos. Para garantir uma mesa é preciso enviar mensagem privada para o Instagram da Curae.

+ Os melhores sítios para comprar plantas em Lisboa e arredores

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana