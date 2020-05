D. Maria II celebra Dia da Criança com actividades online para toda a família

Prepare-se para juntar a família e celebrar os mais pequenos no conforto da sua casa. No Dia da Criança, a festa faz-se à distância, com várias actividades online. A programação gratuita é cortesia do Teatro Nacional D. Maria II, que se juntou ao Grupo Ageas Portugal para surpreender os miúdos.

Com o D. Maria II em Casa, é fácil celebrar o Dia Mundial da Criança. No próximo dia 1 de Junho, a brincadeira começa logo de manhã, a partir das 11.00, com duas histórias na Salinha Online. Mas a programação inteiramente dedicada aos mais pequenos promete muito mais, desde espectáculos até uma sessão de poesia infantil no Instagram. O melhor é marcar já na agenda.

Primeiro, duas histórias: Inês Vaz e Pedro Russo vão interpretar O pai que se tornou mãe, de José Eduardo Agualusa, e Parece um pássaro, de David Machado. Ambas as leituras vão ficar disponíveis para ver ou rever mais tarde, juntando-se assim aos vários vídeos acessíveis a partir da Salinha Online.

Mais tarde, às 14.00, estreia a peça Insuflável, que foi apresentada pela primeira vez no D. Maria II em 2019. A criação e encenação é de João de Brito, que nos quer pôr a reflectir sobre os sonhos e a imaginação. Será que podemos insuflar os nossos sonhos com quem enche um balão? E se os largarmos, será que voam? Dirigido a maiores de seis anos, o espectáculo contará também com uma versão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa. Ambas ficarão disponíveis para visualização na Salinha Online até final de Junho.

Antes de o dia chegar ao fim, o D. Maria II convida pais e filhos a assistirem, às 17.00, a uma sessão especial do Clube dos Poetas Vivos, dedicada a poesia escrita a pensar no público infantil. A transmissão será feita em directo no Instagram do teatro, mas poderá ser vista ou revista no canal de Youtube.

