D. Maria II integra rede que vai testar soluções sustentáveis para os teatros europeus

O STAGES – Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift, que conta com dois milhões de euros em co-financiamento da União Europeia, vai levar 14 teatros europeus a testarem, durante os próximos quatro anos, soluções radicais para os maiores desafios impostos pela crise climática. O lançamento deste projecto, que surge numa altura em que os teatros procuram urgentemente novas formas de se tornarem resilientes e inclusivos, está marcado para esta sexta-feira, 15 de Julho, no Festival de Avignon, em França.

A iniciativa parte de um trabalho iniciado pelo Théâtre Vidy-Lausanne, na Suíça, que passou vários anos a examinar a possibilidade de usar o conceito de Economia Donut – que propõe a criação de um modelo de desenvolvimento sustentável, que permite prosperar sem ultrapassar os limites planetários – no processo de fazer teatro. A experiência será agora replicada Europa fora, com a criação de pontos de contacto entre os 14 teatros e diferentes parceiros académicos.

“É da maior importância para o Teatro Nacional D. Maria II, ao colocar um foco na sustentabilidade ambiental e social das artes performativas”, diz o presidente do Conselho de Administração do D. Maria II, Rui Catarino. No seu entender, a iniciativa, que servirá como uma espécie de laboratório de práticas artísticas e operacionais, permitirá reduzir a pegada carbónica dos teatros e, ao mesmo tempo, promover a participação de grupos tradicionalmente sub-representados no contexto cultural.

Focando-se no impacto do carbono nas digressões internacionais, na transformação sustentável a longo e curto prazo e no desenvolvimento de novos processos criativos, o STAGES pressupõe a apresentação de novos espectáculos sobre a crise climática, em vários países europeus, sem movimentar pessoas ou objectos; a identificação das principais áreas de mudança nos teatros parceiros, inclusive em temas como design de figurinos, deslocações do público e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos trabalhadores; e uma série anual de eventos e workshops, que reunirá artistas, cientistas e público.

Além do Teatro Nacional D. Maria II (Portugal) e o Théâtre Vidy-Lausanne (Suíça), o projecto conta com o Théâtre de Liège e o NTGent (Bélgica), o MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis (França), o Croatian National Theatre (Croácia), The Royal Dramatic Theatre (Suécia), o Lithuanian National Drama Theatre (Lituânia), o Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa (Itália), o Trafó House of Contemporary Arts (Hungria), o Maribor Slovene National Theatre (Eslovénia), a Riga Technical University (Letónia), a European Theatre Convention (Alemanha) e o National Theater & Concert Hall (Taiwan).

