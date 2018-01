Da arte equestre aos tesouros reais: dois fins-de-semana em cheio em Sintra

Nos próximos fins-de-semana não faltam motivos extra para uma passagem por Sintra. Galas equestres e enigmas reais, animam os parques e monumentos da vila.

Programas para toda a família e para diferentes gostos, sempre com os encantos de Sintra em pano de fundo. Senão vejamos como a agenda de Janeiro oferece motivos extra para sair de Lisboa.

Já este sábado, dia 20, duas opções. Primeiro, o convite para uma Viagem à Corte do Século XVIII, a partir das 15.00. O ponto de encontro é o Palácio de Queluz, onde se fará uma visita guiada por personagens históricas que mostrarão todos os recantos. Para regressar ao tempo dos príncipes e princesas e aos seus usos e costumes, inscreva-se em info@parquesdesintra.pt. O programa é recomendado a partir dos 5 anos (9€) e dura duas horas.

No mesmo dia, realiza-se o percurso Do Parque à Tapada: a natureza em Sintra e em Mafra, logo a partir das 10.00, com a sugestão de uma caminhada orientada pelo Parque de Monserrate e pela floresta de Mafra (adultos: 13€, jovens e seniores: 11€, famílias (2 adultos + 2 crianças): 45€ (inscrição em info@parquesdesintra.pt).

Na semana seguinte, a ementa soma e segue. Fãs de cavalos? Há treinos regulares no Picadeiro Henrique Calado e sexta-feira, dia 26, pode assistir a uma gala, a cargo da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Ideal para maiores de seis anos. Custa 25€ e pode seguir todas as iniciativas no site www.arteequestre.pt.

Um dia depois, sábado, 27, a partir das 15.00, parta em busca do Tesouro do Rei no Palácio Nacional de Sintra, cenário repleto de história (são mais de 700 anos, senhores) e de segredos. Resolver enigmas rumo ao tesouro final é o desafio lançado a famílias com crianças a partir dos oito anos.(9€/participante, inscreva-se em info@parquesdesintra.pt).

Também a 27, nada como Sentir o Património - Descobrir o Parque de Monserrate através das Sensações. É às 10.00 que arranca a experiência de descobrir os jardins através do tacto, audição e olfato, uma iniciativa destinada a invisuais mas aberta a todos os interessados (8,75€ a 12,5€, inscrição em info@parquesdesintra.pt). Descoberta semelhante se aplica ao evento agendado para meia hora mais tarde: Jardins de Monserrate sem Barreiras é uma visita direccionada para público com mobilidade reduzida.

Já depois de almoço, pelas 14.30, o enfoque estará na linguagem gestual, numa visita que passa também pelos jardins do Palácio de Monserrate, com as suas mais de três mil espécies de plantas (8,75€ a 12,5€).

+ 33 coisas para fazer em Sintra

+ Os melhores restaurantes em Sintra