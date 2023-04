Da gestão para o Villaret: Rui Malvarez “passa à história” em Lisboa

Depois de uma sala esgotada em Março, Rui Malvarez volta ao Villaret para apresentar o seu primeiro espetáculo de stand up. "Passei à História" regressa nos dias 19 de Abril e 15 de Maio.

Tem comédia, tem poesia e tem música ao vivo. Passei à História é o primeiro espectáculo de stand-up de Rui Malvarez, onde dá a conhecer a própria história e o caminho rumo ao mundo do entretenimento. Aos 39 anos, admite que a “crise de idade” foi o empurrão que faltava – Rui largou uma carreira na gestão para investir num percurso artístico e tem certeza de uma coisa: não vai ficar pela comédia stand-up.

Desde o dia em que nasceu ao dia em que decidiu vender a própria empresa para se apresentar no Teatro Villaret, o espectáculo percorre alguns dos momentos que marcam a vida de Malvarez, dos mais importantes aos mais inusitados. Depois de uma data esgotada em Março, a grande estreia, seguem-se mais duas – a próxima quarta-feira, 19 de Abril, e o dia 15 de Maio. “É como se fosse uma espécie de cronologia de histórias que partem da realidade mas que ganham a ficção que todo tipo de comédia ganha”, afirma Rui, à conversa com a Time Out.

Francisco Romão Pereira Rui Malvarez

Desde muito novo, Rui ganhou gosto pela escrita. Mas escolheu seguir um percurso socialmente aceite e formou-se em Publicidade & Marketing pela Escola Superior de Comunicação Social. Seguiu um caminho profissional que o levou a contar histórias para diversas marcas. Até ao dia em que decidiu que estava na altura de contar as suas histórias, com um tom de voz próprio e uma outro tipo de liberdade criativa. Foi “um grito de revolta”. “Sempre esteve dentro de mim, mas nunca olhei para isso com a seriedade necessária” comenta.

O espectáculo traz comicidade a um percurso que é pessoal. O objectivo é que o público se consiga relacionar com as histórias e tirar algum tipo de aprendizagem delas. “Uma das coisas que aprendi ao longo dos anos foi que, se calhar os nossos verdadeiros sonhos desenvolvem-se nas fases onde somos mais inocentes e eu desde criança que escrevo – era poesia constante, escrevia histórias sobre a família, escrevi a peça de final de curso quando andei no teatro amador em Benfica. Aqueles eram os momentos em que realmente me sentia concretizado."

Miguel Oliveira Rui Malvarez

“Aproximam-se os 40 e não quero passar à história”, lê-se na descrição do espectáculo. A metáfora reforça a dualidade da narrativa. “Não quero passar à história enquanto pessoa que não criou os seus próprios projectos, mas quero passar à história no sentido em que vou contar as minhas histórias."

Este espetáculo é apenas o começo. Daqui para a frente, o caminho poderá afastá-lo do stand up e aproximá-lo da televisão. Há uma série para ser escrita e muitas outras narrativas, através das quais quer explorar outros géneros, além da comédia.

Teatro Villaret, Avenida Fontes Pereira de Melo, 30A (Picoas), Qua 19 Abr e 15 Mai, 21.00. 15€

Texto editado por Mauro Gonçalves.

