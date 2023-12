Da música para o guarda-roupa: Bispo abre loja em Sintra

Se no estrangeiro ser artista musical e ter uma marca, de moda ou maquilhagem, é o pão nosso de cada dia, por cá o fenómeno ainda é coisa rara. Pedro Bispo – Bispo para fãs e amigos – não só se inclui nesse grupo de visionários, como abriu uma loja própria, no Alegro Sintra.

A marca chama-se Mentalidade Free e o espaço fica aberto até 10 de Janeiro. Através da roupa, o músico português "reflete a sua personalidade e a sua forma de estar junto dos fãs", como se lê em comunicado. Falamos de hoodies, t-shirts, meias, pins e acessórios de Inverno – peças alinhadas com o streetwear que também define a imagem do artista. Os preços vão dos 3€ aos 59€.

Aos 31 anos, Bispo é um dos nomes fortes do hip hop português. Na música, a sua verdadeira praia, estreou-se em 2014 com o EP Bispoterapia. Desde então, editou dois álbuns de originais, o último em 2020 com o título Mais Antigo. Mais recentemente, lançou o tema "Planeta", com Bárbara Tinoco e foi ainda convidado a compor uma música para o Festival da Canção 2024.

Rua Alto do Forte (Rio de Mouro). Seg-Dom 10.00-23.00

