Da Quinta do Lago para Lisboa, o Gigi vai estar no JNcQUOI

Um dos mais famosos restaurantes algarvios vai assentar arraiais no JNcQUOI Avenida, mas apenas durante cinco dias. Entre 11 e 15 de Janeiro, o Gigi traz um menu especial a Lisboa. O carabineiro tão afamado da casa não vai faltar e vai ser servido aqui com pimentos morrones (78€).

O JNcQUOI continua assim a dar palco a restaurantes de fora da cidade, que são habitualmente alvo de romarias, esbatendo fronteiras por uns dias. A fama do Gigi, de Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi, lá está, é tal que foi o restaurante a dar nome à praia, ali mesmo na Quinta do Lago, e não o contrário como geralmente acontece.

O restaurante algarvio traz para Lisboa como entradas o ceviche de atum (29€), o xerém de berbigão (24€), a tomatada de ovos com camarão (23€) e as gambas à malaguenha (24€). Já nos principais, além do carabineiro, haverá massada do mar (36€), cherne com molho siciliano (48€) e lingueirão à provençal (27€).

À falta de dias quentes, o Verão também pode ser servido à mesa. Não há vista para o Parque Nacional da Ria Formosa, mas a comida é de lá como convém.

Este menu está disponível ao almoço e ao jantar, mas é aconselhável reserva (219 369 900, bookatable@jncquoiavenida.com).

