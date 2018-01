David Byrne anuncia novo disco

Um dos maiores nomes do EDP Cool Jazz e mítico líder dos Talking Heads vai ter novo disco em Março.

Não é só um novo disco da lenda David Byrne. É um novo disco a solo, algo que não acontecia desde Grown Backwards, de 2004. Pelo meio, é verdade, editou Love This Giant, em 2012, mas aí a meias com a artista norte-americana St. Vincent.

Ou seja, este American Utopia é um dos regressos mais aguardados dos últimos anos na música internacional. E o título já sugere coisas boas: nostalgia, o presente, medo do que pode vir a ser. Com data de edição marcada para 9 de Março (e com selo Todomundo/Nonesuch) American Utopia parece estar a afigurar-se para ser a ementa principal do concerto que Byrne dará dia 11 de Julho no Parque dos Poetas, para a 15ª edição do EDP Cool Jazz.

Com várias co-autorias de Brian Eno nas canções, colaborações de Oneohtrix Point Never e Jam City, o disco tem produção de Rodaidh McDonald. O single, Everybody's Coming To My House, saiu hoje e conta com Sampha e Brian Eno.