De actores a realizadores: série de Sónia Balacó e Zé Bernardino depende do ‘Prisma’

A nova série da RTP Play marca a estreia de Sónia Balacó e Zé Bernardino atrás das câmaras. Os cinco episódios de Prisma chegam ao streaming da RTP na quinta-feira, 28 de Novembro.

É um dos projectos saídos do laboratório criativo da RTP, que dá apoio à produção a novos realizadores portugueses. É o caso dos actores Sónia Balacó e Zé Bernardino, que apesar da experiência à frente dos ecrãs acalentavam o sonho de mudar para o outro lado da câmara, o que se tornou realidade com a ajuda do RTP Lab. O resultado é a série Prisma, uma história que acompanha um dia na vida de cinco artistas e a cada episódio é apresentado uma diferente perspectiva dos acontecimentos, através do olhar de cada um dos protagonistas.

São eles a artista Vera Mendes (interpretada por Sónia Balacó), a galerista Ana Rebelo (Rita Revez), o colecionador João Maria Cardoso (Pedro Hossi), a jovem artista Clara Rocha (Maria de Sá) e o crítico de arte Rui Alves (Zé Bernardino). Na sinopse disponibilizada pela RTP, lê-se que cada um dos pontos de vista “contestam a existência de uma verdade absoluta”. O elenco conta ainda com Rui Maria Pêgo, Cláudia Semedo, Samuel Alves, Paulo Pascoal, Ana Vilela da Costa, entre outros.

Prisma foi apresentado em Outubro passado, juntamente com outros projectos RTP Lab, como Astro-Mano, Desassossego e Lugar 24, este último ainda sem data de estreia.

RTP Play. Estreia a 28 de Novembro

