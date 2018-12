Dê as boas-vindas ao dia mais curto do ano no aconchego do cinema

O dia mais curto do ano acontece esta sexta-feira, dia 21, e conta com programação à medida. O festival O Dia Mais Curto do Ano dá as boas-vindas ao Inverno no aconchego do cinema.

Todos os anos o Hemisfério Norte entra na estação mais fria, assinalando o Solstício de Inverno, naquele que é o dia mais curto do ano: o disco solar pôr-se-á às 17.18, em Lisboa. Este fenómeno astronómico inspirou a criação da festa que celebra o cinema no seu formato mais curto. Em Lisboa, há exibição de curtas-metragens na Cinemateca Portuguesa e no Cinema Insuflável na Penha de França.

A Agência da Curta Metragem propõe quatro programas distintos, para todas as idades e para todos os públicos, com filmes portugueses e internacionais a serem exibidos em 27 localidades diferentes, de norte a sul do país, incluindo as ilhas. Soma-se ainda a programação própria de várias associações ou cineclubes que aderiram ao evento.

Em Lisboa, há sessões esta sexta-feira das 10.00 às 18.00 no Cinema Insuflável do Jardim da Alameda. E às 21.30, a Cinemateca Portuguesa recebe as estreias de Declive de Eduardo Brito, Sara F. de Miguel Fonseca, Pixel Frio de Rodrigo Areias, 3 anos Depois de Marco Amaral e Anteu de João Vladimiro. No final, há conversas com os realizadores.

No dia 22 de Dezembro, será possível voltar a ver cinema num Cinema Insuflável, mas no Mercado dos Sapadores.

Mas O Dia Mais Curto também está na televisão. Tanto o TV Cine 2, por estes dias com canal aberto, como o Canal180, têm uma programação especial.

Pode descobrir a programação completa no site oficial.

