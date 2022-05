De Lisboa para o mundo: o Time Out Market vai abrir no Japão

Depois do sucesso em Lisboa, da extensão à América do Norte e da abertura no Dubai, o Time Out Market vai agora criar raízes na Ásia. Osaka, no Japão, foi a cidade escolhida para receber o projecto que junta debaixo do mesmo tecto os melhores chefs e restaurantes da cidade.

Na semana em que se assinalam os oito anos do Time Out Market em Lisboa, chega a notícia da abertura no Japão, esperada para 2025. Nem por acaso, nesse mesmo ano Osaka recebe a Expo Mundial – talvez esteja na altura de começar a planear a viagem.

O Time Out Market, que em Lisboa revolucionou o icónico Mercado da Ribeira, vai nascer na estação central de Osaka, na zona de Umekita.

Sobre os chefs e os restaurantes que terão lugar neste mercado, ainda pouco se sabe – até porque a equipa editorial ainda está a fazer o trabalho de curadoria para escolher os melhores representantes, não só na gastronomia, mas também a nível cultural. É bom lembrar que no Time Out Market a experiência não se fica nunca pela comida, havendo nas várias cidades uma agenda sempre completa. Uma coisa é certa: as melhores takoyaki, bolinhas de farinha de trigo fritas, não vão faltar. Quem sabe se não terão um corner como em Lisboa temos para os croquetes (olá, Croqueteria)?

Apesar de o Time Out Market estar já em Miami, Nova Iorque, Boston e Chicago, nos Estados Unidos, em Montreal, no Canadá, e no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, cada espaço mantém um traço único e autêntico por representar a cidade onde está. Porto, Abu Dhabi, Praga e Londres também já foram anunciados e nos próximos anos juntam-se à lista.

