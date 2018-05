De Marlene Vieira a Kiko Martins: há workshops e receitas do Romantismo em Sintra

A partir deste domingo e até Outubro, a história encontra-se com os produtos e gastronomia da região de Sintra e serve-se à mesa dos monumentos mais emblemáticos da vila.

Marlene Vieira pegou em livros românticos, e não estamos a falar de histórias de amor. No domingo, dia 3 de Junho, às 10.00 a chef vai reinterpretar receitas daquele período histórico e inspirar-se no Chalet da Condessa d’Edla, no Parque da Pena, em Sintra, para um workshop com visita guiada a esta casa de recreio da segunda mulher de D. Fernando II. É assim que a Parques de Sintra Monte da Lua vai dar início ao programa "Somos o que Comemos" que vai durar até Outubro e celebrar os produtos e a alimentação da região de Sintra.

Até Outubro, os monumentos geridos pela Parques de Sintra vão ter actividades todos os domingos, sempre ligadas à alimentação: há visitas guiadas temáticas para explicar o que se comida no Convento dos Capuchos ou o que se cultivava nas hortas da região, tertúlias sobre produtos como as maçãs de chão de areia, o vinho de Colares ou o leitão de Negrais, e workshops com nomes como Vítor Sobral, Justa Nobre e Kiko Martins.

O programa das festas começa com as receitas românticas do século XIX pelo olhar de Marlene Vieira e termina com a final de um concurso de receitas, a 21 de Outubro, em que Manuel Luís Goucha, Filipa Gomes e Alexandra Prado Coelho serão convidados. O "Somos o que Comemos" quer ser uma forma de entrar no Ano Europeu do Património Cultural de 2018 através da comida e a história da alimentação na região de Sintra.

Reservas pelo 219 237 300 ou através de somosoquecomemos@spira.pt

