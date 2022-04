De Portugal para o mundo: a gastronomia nacional chega ao Disney+

Com mais de 129 milhões de subscritores em todo o mundo, o Disney+ prepara-se agora para integrar no seu catálogo algumas das produções nacionais mais vistas do 24Kitchen, canal da The Walt Disney Company. Falamos dos programas dos chefs Henrique Sá Pessoa e Francisco Moreira e das entusiastas da cozinha Filipa Gomes, Cátia Goarmon (mais conhecida por Tia Cátia) e Joana Barrios.

Estes mestres da culinária são assim os primeiros portugueses a ter lugar nesta plataforma, tal como já se previa, dado o compromisso da The Walt Disney Company em promover e internacionalizar as suas produções em português. Estes cinco programas estarão disponíveis na plataforma de streaming em Portugal, mas também em Espanha, no Reino Unido, em Itália, nos Países Baixos, na Bélgica e ainda nos países nórdicos.

No total, são mais de 230 os episódios portugueses que vão passar a estar ao dispor de uma audiência europeia de milhões. A primeira estreia, a 13 de Abril, é de Comtradição, de Henrique Sá Pessoa, uma viagem pela cozinha nacional, onde o chef dá o seu toque pessoal aos nossos pratos típicos. Os Cadernos da Filipa chega a 20 de Abril, com a Filipa Gomes a mostrar as receitas da sua vida. Francisco Moreira internacionaliza os Doces do Ofício no dia 27 de Abril, um programa inteiramente dedicado à pastelaria.

Em Maio, dia 4, revelam-se Os Segredos da Tia Cátia, com a própria a fazer receitas para toda a família e com convidados especiais. Por fim, no dia 11, estreia O da Joana, com Joana Barrios e o seu superpoder de cozinhar e confortar toda a família de forma acessível.

Todos estes programas continuarão a ser transmitidos no 24Kitchen.

+ IndieLisboa nunca teve tantos filmes portugueses em competição

+ Vinte e nove fotógrafos leiloam obras para apoiar a Ucrânia