Vinte e nove fotógrafos leiloam obras para apoiar a Ucrânia

Photographers for Ukraine

A iniciativa é da Incubator Gallery, responsável pelo movimento “Photographers For Ukraine”, que até já resultou numa exposição com o mesmo nome, na Fábrica Braço de Prata. Agora, desafiaram-se 29 fotógrafos de 11 nacionalidades para um leilão na Cabral Moncada, entre 18 e 24 de Abril. 85% da receita reverterá directamente para a Unicef, que está a apoiar a população ucraniana no terreno. Os restantes 15% servirão apenas para suportar custos de produção, envio e transporte.

Ao todo, vão estar disponíveis para licitação um total de 87 fotografias. Entre os 29 fotógrafos representados, encontram-se nomes como Adelina Rvacheva, Ana Virtuoso, Choi Sungdong, Chris Tuff, Donna Bassin, Edith Gould, Fernando Gonçalves, Juan Tojo, Luísa Costa Gomes e Reimund Schmidt-de-Caluw.

Os preços vão começar nos 150€, sempre com portes gratuitos para todo o mundo. É possível ver todas as fotografias que vão a leilão no site da Incubator Gallery.

