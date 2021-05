Dear Breakfast vai servir brunch num terraço com vista para o rio durante todo o Verão

Já conhecemos este queridinho dos pequenos-almoços de ginjeira, mas o desconfinamento trouxe uma novidade grande e boa, ainda que em formato pop-up: um terraço amplo com vista sobre o Tejo, onde, todos os fins-de-semana soalheiros, servia brunch. Regressa agora a partir deste sábado, 22 de Maio, todos os dias da semana, e fica por lá durante seis meses. Aos fins-de-semana tem menu de bottomless brunch.



Se não está familiarizado com o conceito de bottomless brunch, nós ajudamos – é um menu de preço fixo que inclui comida e cocktails ilimitados. Aqui há Mimosas, Aperol Spritz, Bloody Mary ou Margaritas que pode pedir vezes sem conta. Além dos cocktails, o menu inclui croissant, torradas, manteiga e compotas, uma escolha de ovos ou panquecas e uma bebida quente. Isto acontece todos os fins-de-semana, por 20€ por pessoa – bom negócio, enquanto apanha um bronze no terraço.

DR

Durante o resto da semana, há a carta normal dos espaços Dear Breakfast (que estão de portas abertas na Bica e no Chiado), com quase uma dezena de opções de ovos, dos mais simples mexidos (6€) ou em omelete (7€) aos rancheros saudáveis com tortilha, feijão, abacate e feta (9€) ou Benedict (10€). Há também panquecas doces (7€) e salgadas (9,50€), tartines, taças de iogurte (6€) ou açaí (7,50€), bolos caseiros à fatia, croissants, todos os clássicos de pequeno-almoço e lanche. Smoothies, sumos naturais, chás da Companhia Portugueza do Chá e variedade de cafés e lattes completam a lista.

O primeiro Dear Breakfast abriu na Rua das Gaivotas em 2017 e o conceito tem sido, desde então, muito “eggcentric”, nas palavras de Julien Garrec, o dono. O menu foi criado por Julien em conjunto com a chef Raquel Patronilho e Steve Brown.

Calçada Ribeiro Santos, 37 (Santos). 96 486 7125. Seg-Sex 09.00-16.00, Sáb-Dom 09.00-17.00.

+ Esplanadas em Lisboa

+ Leia aqui, grátis, a Time Out Portugal desta semana