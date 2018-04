'Deep State' é a nova aposta da FOX

Não há sossego para os agentes secretos. Que o diga Max Easton (Mark Strong), o herói da nova série da FOX, Deep State, que se estreia com um episódio duplo na segunda-feira.

Confortavelmente reformado do MI6 britânico e instalado nos Pirinéus, Max Easton vê-se contactado para voltar ao activo e aceitar um último trabalho. Quem o convence a regressar à acção é George White, que chefia uma equipa secreta conhecida como The Section, combinando agentes do MI6 e da CIA. Mas Easton só o faz por um único motivo: vingar a morte do filho, Harry, agente secreto como ele.

O antigo espião vê-se então no meio de uma guerra secreta e mergulhado numa conspiração a nível mundial, cujo objectivo é que uma série de empresas lucrem com a disseminação do caos no Médio Oriente. White vai ter que perceber quem lhe diz a verdade e quem lhe mente, e em quem pode ou não confiar.

Combinando um enredo de espionagem com outro de teoria da conspiração, Deep Space foi rodada em Marrocos, França e nos EUA, e é a primeira produção dramática do Fox Networks Group Europe & Africa.

