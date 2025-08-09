Dengo Club e Digital Destiny juntam-se para “último grande sunset do Verão”

Os dois colectivos queer de Lisboa unem esforços numa festa que vai do funk à electrónica. O One Last Sunset acontece a 23 de Agosto, na Costa da Caparica.

Chamaram-lhe One Last Sunset (um último pôr-do-sol, em bom português) e é a festa que promete aquecer os ânimos no penúltimo sábado de Agosto, na Costa da Caparica. Há um ano, a primeira edição esgotou, razão pela qual os dois colectivos envolvidos – Dengo Club e Digital Destiny – estão agora preparados para repetir a dose. A 23 de Agosto, o circuito clubbing lisboeta faz um desvio até à outra margem, mais especificamente até ao Dr. Bernard.

Focados em criar espaços seguros para a comunidade raver, mas também queer e negra, os dois colectivos colaboram uma vez mais. O alinhamento – composto por residentes de ambas as plataformas, mas não só – inclui Umafricana, que recentemente animou o Jardim de Verão da Gulbenkian, Von Di, curadora da Digital Destiny, Saint Caboclo, fundador da Dengo Club, Banu, Sinnotsin e Alex D'Alva.

Dos ritmos, pode esperar-se uma viagem ecléctica pelo baile funk, afrobeat e amapiano, mas também pelo Jersey club e pela electrónica. Os bilhetes já estão à venda online.

Praia do CDS (Costa da Caparica). Sáb 23 Ago 19.00-02.00. 10€-15€

