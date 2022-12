Depois da HBO, Ferrante vai à Netflix com 'A Vida Mentirosa dos Adultos'

Com 12 anos de idade, Giovanna ouviu o pai dizer que ela estava a ficar muito parecida com a tia Vittoria. Um nome que em sua casa era associado a “feiura e maldade”, “que soava como o de um ser monstruoso que mancha e infecta os que toca” lê-se no livro A Vida Mentirosa dos Adultos, de Elena Ferrante. Ora, este é o ponto de partida para o desenrolar da trama (e do drama) do livro de Ferrante, cuja adaptação chega à Netflix a 4 de Janeiro.

Passada na Nápoles dos anos 90, a série acompanha a jovem Giovanna, enquanto esta procura o seu lugar no mundo, dividida entre as diferentes realidades sociais da cidade italiana. Entre a Nápoles dos bons costumes – que apresenta uma máscara de decência, mais requintada, e onde cresceu – e a Nápoles do submundo, um lugar decadente, de excessos e, à partida, mais trivial. É aí que a jovem procura a tia que o pai diz ser parecida com ela, nesta história de transição da infância para a adolescência e de busca pela identidade. Foi escrita por Elena Ferrante em 2020 e para a Netflix terá uma primeira temporada de seis episódios, sendo ainda incerto se segue para uma segunda volta. Isto numa altura em que também se aguarda pela quarta e última temporada de A Amiga Genial, a adaptação da tetralogia das chamadas ‘novelas sicilianas' que estreou em 2018 na HBO e terminará em 2023, se tudo correr como planeado. O argumento de A Vida Mentirosa dos Adultos é partilhado por Laura Paolucci e Francesco Piccolo, os mesmos nomes que integram a ficha técnica de A Amiga Genial, assim como a própria Elena Ferrante que aqui volta a colocar o choque de classes na ordem do dia.

©Netflix Valeria Golino (Vittoria)

No elenco de A Vida Mentirosa dos Adultos, destaque para a estreia da jovem actriz Giordana Marengo no papel de Giovanna e para a participação da experiente e multipremiada Valeria Golino no papel da tia Vittoria, uma actriz que por cá conhecemos de Ases Pelos Ares 1 e 2 (1991 e 1993) ou, mais recentemente, da série The Morning Show (2019), disponível na Apple TV. O actor Alessandro Preziosi veste a pele de Andrea, pai de Giovanna, e Pina Turco de sua mãe, Nella.

Foi em Maio de 2020 que a Netflix revelou a parceria com a empresa de entretenimento italiana Fandango para a adaptação do livro de Ferrante, na altura o mais recente (entretanto a autora lançou As Margens e a Escrita). "É com muito prazer que continuamos a contar as histórias do mundo de Elena Ferrante. A Vida Mentirosa dos Adultos, publicado pelos nossos amigos da Edizioni E/O, revela outra parte, próxima mas diferente, desse mundo. Será uma enorme alegria para nós embarcar nessa grande aventura ao lado da Netflix, com a qual mantemos uma relação forte e consolidada", disse o fundador da Fandango, Domenico Procacci.

Já muito se especulou sobre a verdadeira identidade de Elena Ferrante, que assina com este pseudónimo – mas continua uma incógnita. Seja como for, a autora napolitana é uma das mais relevantes escritoras contemporâneas e os seus livros já foram traduzidos para 45 línguas, além de ter sido nomeada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista TIME, em 2016. A sua obra já foi adaptada por diversas vezes à imagem em movimento. A primeira aconteceu em 1995, no filme Vítima e Carrasco, de Mario Martone, uma adaptação do livro L'amore molesto (1992), que esteve nomeado para a Palma D’Ouro no Festival de Cannes. E a última, antes desta adaptação para a Netflix, aconteceu com o filme A Filha Perdida (2016), de Maggie Gyllenhaal, que adaptou o livro homónimo que Ferrante publicou em 2006, num filme que acabou por receber três nomeações para os Óscares, das actuações ao argumento adaptado.

Netflix. Estreia a 4 de Janeiro (T1)

