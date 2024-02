Depois da onda de calor, volta o Inverno com chuva e queda de temperatura

O Inverno está a voltar e não há nada de fantasia nisso. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a meteorologia vai mudar nos próximos dias e pôs mesmo vários distritos sob aviso amarelo a partir de quinta-feira. Lisboa é um deles. Nesse dia, a chuva é uma garantia. A probabilidade de precipitação é de 100%. Este valor vai baixando nos seis dias seguintes, até terça‑feira, dia 13, mas sempre com previsão de chuva.

As temperaturas também vão sofrer uma ligeira queda em Lisboa. Dos 18º Celsius de máxima para estas terça e quarta-feiras, passar-se-á para 16º C de máxima de quinta-feira a domingo. No entanto, as temperaturas devem voltar a subir no início da próxima semana, tanto na segunda-feira (17º C) como na terça (18º C) e na quarta (19º C). As mínimas devem variar entre os 9º C (hoje, terça-feira) e os 14º C (quinta-feira), ficando nos 11º C na maior parte dos restantes dias. O vento deve aumentar de intensidade.

Esta aproximação à normalidade invernal acontece depois de duas semanas de profunda anormalidade climatológica. Desde 22 de Janeiro que, em particular nas regiões do Norte e do Centro do país, “foram registados valores de temperatura do ar muito superiores ao valor médio mensal”, segundo o IPMA, que fala numa “onda de calor” registada em cerca de um terço da estações meteorológicas de Portugal Continental. “Esta onda de calor iniciada em Janeiro prolongou-se para o mês de Fevereiro e pela sua extensão espacial e temporal, pode ser considerada a mais significativa observada no mês de Janeiro, desde 1941.”

