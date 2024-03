Depois das eleições, o Festival Política leva o debate para o São Jorge

Quando a composição parlamentar que resultar das eleições deste domingo, 10 de Março, estiver a produzir um novo governo (ou mesmo a tomar posse), o Festival Político vai abrir espaço, no Cinema São Jorge, para ainda mais debate político – embora em moldes diferentes dos habituais. De 3 a 5 de Abril, sob o mote da “Intervenção”, o programa inclui desde espectáculos a conversas de entrada gratuita e convoca artistas, jovens, académicos e activistas a desenvolverem propostas e reflexões focadas na necessidade de promover a cidadania participativa nas instituições, nos actos eleitorais e nas diferentes comunidades.

“Em 2024, queremos desafiar os participantes a fazerem ouvir a sua voz activa na determinação do futuro e na promoção do bem comum, assim como a serem mais activos na defesa do sistema democrático, para garantir uma sociedade justa, inclusiva e responsável”, diz Rui Oliveira Marques, co-director artístico do Festival Política, citado em comunicado da organização, que garante mais uma vez a interpretação simultânea em Língua Gestual Portuguesa dos painéis de debate e espectáculos. Já as sessões de cinema, incluindo os filmes em português, estão legendados.

Este ano, a secção de cinema, que resulta de uma call internacional, conta com uma selecção de 11 produções, entre curtas e longas-metragens, filmes de animação, ficção e documentários. A programação completa, quer para esta edição em Lisboa quer para a que se segue em Braga, deverá ser anunciada em breve. Mas já está confirmada uma novidade: a estreia do formato internacional “Beers and Politics”, que nasceu em Barcelona, em 2008. Trata-se de uma sessão informal de conversa e discussão sobre ideias e propostas políticas de cerveja na mão.

Onde mais acontece o Festival Política?

Este ano, além de Lisboa, em Abril, e Braga, em Maio, o Festival Política – que se apresenta como o maior evento gratuito dedicado aos direitos humanos e à cidadania em Portugal – chega a Loulé em Outubro e a Coimbra em Novembro. No ano passado, totalizaram-se 14 dias de actividades em quatro cidades, com um programa composto por 82 iniciativas, que contaram com mais de cinco mil participantes.

