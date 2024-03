Depois de anos nas mãos de igreja, Teatro Cine do Barreiro vai voltar a ser espaço de cultura

O momento apenas poderá ser celebrado de quatro em quatro anos, mas não é por isso que os barreirenses deixam de fazer a festa. No dia 29 de Fevereiro, a Câmara Municipal do Barreiro (CMB) adquiriu o Teatro Cine do Barreiro, uma sala que abriu no Barreiro Antigo, no ano de 1916, com mais de 600 lugares. Depois de anos de teatro e cinema, o equipamento "deixou de estar ao serviço da cultura em 1992, altura em que o município não exerceu a opção de compra deste equipamento, tendo passado a fazer parte do património de uma entidade religiosa", comunicou a autarquia.

Através das redes sociais, a CMB adianta ainda que a reabertura do edifício ao público será precedida de obras, não especificando os detalhes da intervenção. "O projecto e obra de reconstrução para que possa abrir serão os próximos passos, que consolidam esta aquisição no valor de 810 mil euros, conforme deliberado em reunião pública de Câmara e visado pelo Tribunal de Contas", pode ler-se.

DR Bilhete de 1941 do Teatro Cine

Recorde-se que, em 2022, o Barreiro viu reabrir também o seu Cine Clube – casa de 1958 adquirida em 2019 pela Câmara –, na sequência de obras de reabilitação. O espaço mantém, desde Abril daquele ano, uma programação regular.

