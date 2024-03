Palácio da Pena contorna problema de acessibilidade com visitas virtuais 360º

Inclusiva e gratuita. Foi assim que a Parques de Sintra anunciou uma nova experiência multimédia, na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde se encontra com stand próprio até 3 de Março. Já disponível online, a visita 360º ao Palácio da Pena permite percorrer virtualmente o monumento através de imagens de alta resolução, ao mesmo tempo que oferece conteúdos escritos e áudio desenvolvidos pelos conservadores e investigadores do palácio, que auxiliam a interpretação dos diferentes espaços e das principais peças que integram as suas colecções.

Tal como aconteceu em 2020, com o lançamento da visita 360º ao Palácio Nacional de Sintra, esta nova experiência multimédia é pensada sobretudo para pessoas com mobilidade condicionada, uma vez que o interior do Palácio Nacional da Pena não é acessível devido à existência de degraus e corredores estreitos que actualmente não são passíveis de alteração. “Todos poderão conhecer o seu percurso expositivo, ainda que não lhes seja possível percorrê-lo presencialmente”, lê-se em comunicado da empresa, que destaca o modo de realidade virtual. “Através dos óculos de RV disponíveis no novo stand, os visitantes da BTL poderão tirar o máximo partido desta novidade.”

Mais visitas e uma app novinha em folha

Além da nova visita virtual, a Parques de Sintra acaba de lançar uma aplicação desenvolvida no âmbito da agenda “ATT – Acelerar e Transformar o Turismo”, da qual faz é entidade parceira, com o apoio do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e dos Fundos Europeus Next Generation EU. Acessível gratuitamente através de QR codes instalados em pontos estratégicos do parque, a Pena Maps inclui sugestões de percurso com indicação dos pontos de interesse, indicando também o trajecto até ao local seleccionado e a distância em tempo real, e permite ainda configurar notificações, incluindo de eventos a decorrer no dia, bem como outros avisos relevantes.

